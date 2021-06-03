С 4 июня канатная дорога на Ай-Петри временно не будет работать

Ай-Петри – пассажирская канатная дорога в Крыму, которая соединяет плато Ай-Петри и Мисхор. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С 4 июня работу канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» временно приостановят в связи с профилактикой коронавирусной инфекции, передает КИА.

Уточняется, что будут проводить санитарную обработку станций, вагонов и служебных помещений. Когда работа канатной дороги возобновиться неизвестно.

- Все зависит от организации, которая будет проводить обработку, насколько быстро они управятся, – цитирует СМИ сообщение из официального аккаунта канатной дороги в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ай-Петри встречает лето. Крым в июне радует восхитительными пейзажами.

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