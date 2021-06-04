В Симферополе сделают капитальный ремонт 12 дорог

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

По планам, в этом году на Крымском полуострове сделают ремонт 12 дорог и 55 объектов улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.

Сейчас подрядчик АО «ВАД» ремонтирует дороги на 43 улицах. На 20 осталось установить дорожные знаки, еще на 23 – работа идет полным ходом.

Ранее сообщалось, что с 4 июня канатная дорога на Ай-Петри временно не будет работать. Проводят профилактические работы.

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