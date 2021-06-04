Новый поезд «Таврия – Артек» выйдет на маршрут 7 июня

«Артек» готов принять в этом году 32 тысячи детей. Фото: Никита ПОЛЬКО

Ко дню рождения Международного детского центра «Артек» компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает первый в истории поезд «Таврия – Артек», сообщили в пресс-службе МДЦ «Артек».

Прибудет состав «Таврия» на железнодорожный вокзал города Симферополя 9 июня. Два его вагона будут заполнены детьми, которые проведут летние каникулы в лагере«Артек».

- Поезд доставит детей-участников 7 артековской смены «Восьмое чудо света», – говорится в сообщении.

Состав «Москва – Симферополь», отправится 7 июня. Дорога займет 32 часа.

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