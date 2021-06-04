Ялте вернули Эйфелеву башню

Арт-объект убрали с пляжа на время реконструкции. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма, несмотря на осеннюю погоду, усиленно готовится к встрече туристов. Особое внимание уделяется пляжам, которые зачастую являются мощнейшей точкой притяжения для гостей с материка.

- Эйфелева башня возвращается в Ялту, - видео с таким названием появилось в крымском паблике.

Автор видео Дмитрий Монин сообщил КП-Крым, что знаменитый арт-объект, занял свое законное место на солярии-помосте, расположенном на Массандровском пляже.

Эйфелеву башню разобрали и увезли на склад на время реконструкции Массандровского пляжа. Благоустройство завершилось и все вернулось на круги своя.

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на новость: «Рады чужому символу, своих что ли мало?! Откуда это в нас - восхищаться иностранным, не ценя свое?!»; «Теперь заживем, как в Париже»; «Лучше Медного всадника поставили. Свой же, родной».

Но крымчане любят Эйфелеву башню. На Новый год, например, спасая ее от холода, заботливо укутали в красный шарфик.

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