В МЧС дали штормовое предупреждения в Крыму

Начало лета в Крыму очень пасмурное. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В пятницу, 4 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Не исключены подтопления некоторых территорий, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, может быть нарушено движение на дорогах региона. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Крымчанам порекомендовали воздержаться от посещения горно-лесной местности, не выходить в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружения. Также стоит обходить стороной рекламные щиты, деревья, ЛЭП и не парковать под ними автомобили.

Погода в Крыму на 4 июня: дожди и тепло до +22. На полуострове стало чуть теплее.

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