Крышу аэропорта Симферополь, которую повредил град, починят по гарантии

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь начал принимать пассажиров 16 апреля 2018 года. Фото: Архив "КП"

Кровлю терминала аэропорта Симферополь отремонтируют в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств генподрядчика компании Acons Pro, передает КИА.

В районе аэропорта 16 мая прошел сильный град (диаметром до 40 миллиметров), который нарушил герметичность крыши здания. Скоро ее начнут ремонтировать. Уточняется, что это не должно помешать работе предприятия.

Верхнее мембранное покрытие выполнено из нескольких слоев, что обеспечивает возможность удалять пары из подкровельного пространства при холодной погоде. Общая площадь крыши аэропорта составляет 30 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Крым обрушился град диаметром четыре сантиметра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50