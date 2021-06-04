Крым на год вперед защищен от вододефицита – Евгений Кабанов

Проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал. Фото: Никита ПОЛЬКО

Крым обеспечен водой минимум на год вперед, пишет Крымская газета. Уточняется, что вопрос водообеспечения Крыма решен при поддержке федерального центра. Также планируют потратить больше 1,5 миллиарда рублей на ремонт системы водоснабжения в крымской столице. Это должно снизить потери воды.

Сейчас проводят мероприятия, связанные со строительством новых водозаборов. Они должны обеспечить дополнительный объем воды для системы водоснабжения крымских городов.

- Можно с уверенностью заявить, что минимум на год Крым водой обеспечен, – цитирует СМИ вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.

Ранее сообщалось, что за год крымские водохранилища обмелели на 6 миллионов кубометров. Наполняемость составляет 80 млн кубических метров.

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