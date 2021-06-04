Где в Алуште появятся мобильные пункты вакцинации от COVID-19

На 4 мая в Крыму зарегистрировали 105 новых случаев заразившихся COVID-19 за сутки. Фото: Архив "КП"

Администрация города Алушты обнародовала график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19, которые будут открыты с 7 по 22 июня 2021 года.

Сейчас в городе работает пять пунктов вакцинации: Городская поликлиника, амбулатории в Партените, Малореченском, Малом Маяке, Приветном. Прием будет осуществляться 16.00 до 19:00 по следующим адресам:

Еще 7 новых мобильных пунктов вакцинации появятся в Ялте. Фото: администрация Ялты.

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В Крыму массовая вакцинация граждан началась 18 января 2021 года. Жители региона получили возможность добровольно записываться на прививку от нового вируса, которую делают как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

Ранее сообщалось, что мобильные пункты вакцинации откроются в крупных торговых центрах Симферополя. Цель - прививать по 10 тысяч человек в день.

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