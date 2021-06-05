Уперлась носом в ступеньки: В центре Симферополя иномарка влетела в подземный переход

Авария произошла ночью. Фото: AMS Simferopol, Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK, chp_simferopol/ Instagram.com

В столице Республики Крым на площади Советской ночью произошла авария: иномарка, перелетев ограждение, упала в подземный переход. Очевидцы поделились информацией о ДТП в соцсетях. Оказалось, что водитель ехал по улице Кирова в сторону «Кубышатника», а в итоге машина носом уткнулась в ступеньки перехода и замерла в вертикальном положении. Вытаскивали ее на свет божий спецмашиной с гидравлическим устройством.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Напоминаем, что подобная авария в районе остановки «Звезда» на проспекте Победы унесла жизнь человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50