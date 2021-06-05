Из космоса пришло поздравление с Днем города Симферополя 2021

Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий. Фото: кадр видео simadm.ru

Симферополь 5 июня отмечает 237 лет со дня основания. Жителей южного города поздравили с праздником космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

Видео с борта Международной космической станции появилось на официальном сайте администрации столицы Крыма.

- Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, а вашему городу – плодотворного развития! - теплые слова прозвучали из уст космонавтов, которых можно причислить к небожителям в самом прямом значении этого слова.

Кстати, в свое время севастопольский космонавт Антон Шкаплеров баловал пользователей соцсети зажигательным видео о буднях Международной космической станции.

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