В Симферополе росгвардейцы вернули домой потерявшего ребенка

Сотрудники Росгвардии вернули ребенка домой. Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии из Крыма помогли найти ученицу младших классов, гулявшую без сопровождения взрослых.

Прапорщику полиции Роману Антонову и старшему сержанту полиции Владиславу Скачкову бдительные горожане сообщили о том, что в Гагаринском парке заметили девочку, которая гуляет в одиночестве.

Несовершеннолетнюю, как сообщили, в пресс-службе пресс-службе Росгвардии, нашли возле пруда. Девочка рассказала стражам порядка, что после прогулки возле своего дома, она села в автобус и отправилась в парк, чтобы покормить лебедей.

Патрульные передали школьницу сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, а те в свою очередь связались с ее родными.

В Алуште на поиски 5-летнего Демида и 6-летнего Олега, которые сбежали из детсада, были брошены все силы полиции города-курорта: инспектора по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска прочесывали улицы и дворы, проверяли записи видеокамер, опрашивали прохожих. У этой истории тоже хеппи-энд: озорников нашли живыми и здоровыми. https://www.crimea.kp.ru/daily/27287.5/4424683/

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