Симферопольский парк занесло хлопьями тополиного пуха

Салават Хисматуллин/Facebook.

Гагаринский парк в крымской столице, как снегом, занесло тополиным пухом, передает «Крым 24».

Очевидцы поделились снимками белых полей в социальных сетях.

- Никогда за свою жизнь не видел столько пуха, – цитирует СМИ местного жителя.

Салават Хисматуллин/Facebook.

Пух покрыл толстым слоем дороги и цветочные клумбы. Горожане переживают из-за возможного возникновения пожара, ведь молодежь может в порыве веселья поджечь тополиный пух.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вдоль дорог устроят зеленые газоны. Власти занимаются благоустройством городских улиц.

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