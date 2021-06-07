Жителей Симферополя напугали вооруженные люди под стенами Госсовета РК

Видео не на штуку напугало местных жителей. Фото: Скриншот из видео

В эти выходные пользователей социальных сетей взбудоражило видео, которое разлетелось по социальным сетям. На кадрах под звук выстрелов люди в военной форме пробегают вдоль здания Госсовета в Симферополе.

Видео не на штуку напугало местных жителей. В комментариях все выражали свои предположения: от съемок фильма до реакции силовиков на сработавшую в парламенте сигнализацию.

Однако в пресс-службе крымского главка МВД корреспонденту КП-Крым сообщили, что никаких вызовов в отделение полиции по поводу случившегося не поступало.

- Можно не переживать. Скорее всего, там продолжают снимать фильм, нас никто не вызывал, - отметила официальный представитель МВД по РК Наталья Кашкарова.

Напомним, в столице Крыма в конце мая начались съемки художественного фильма о событиях в Луганске 2014-го года. Режиссером новой картины под названием «Солнцепек», основанной на реальных событиях, стал Максим Бриус.

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