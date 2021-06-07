В Крыму почти 300 гектаров засадят деревьями

Объем финансирования регионального проекта «Сохранение лесов» составляет более 331 миллионов рублей. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В 2021 году в Крыму высадят 278,7 гектара леса. Это обсуждали на заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК, пишет Крымская газета.

Региональный проект «Сохранение лесов» рассчитан на шесть лет. За это время планируется высадить лес на более чем 1630 гектарах. В 2020 году по проекту высажено 250 гектаров.

Также на заседании коллегии обсуждали второй проект – «Чистая страна». В его рамках рекультивацию двух отработанных полигонов ТКО в Белогорске и Судаке. Закончить работы хотят в 2024 году. Городам вернут 15 гектаров земли.

Ранее сообщалось, что в Симферополе несколько улиц остались без воды. Проводят ремонтные работы.

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