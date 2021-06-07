В Симферополе на автомобили рухнула часть крыши ТЦ FM

Острые листы материала, слетевшие с крыши, чудом не задели горожан. Фото: Черный список Симферополь / Вконтакте.

В крымской столице 6 июня сильный ветер сорвал часть крыши торгового центра FM. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Несколько листов профнастила упали прямо на автомобили, припаркованные рядом с торговой точкой. Судя по фото, ущерб мог быть нанесен как минимум трем автомобилям, но из людей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Симферополе несколько улиц остались без воды. Проводят ремонтные работы.

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