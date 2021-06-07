Крымчане отказываются играть роли убитых в Луганске

Эпизоды для картины снимали у здания мэрии Симферополя. Фото: администрация Симферополя

Симферопольцы стали не только свидетелями съемок киноленты о Луганске, но и артистами второго плана. Сюжеты у здания администрации города отсняты, но киногруппа продолжает работу на полуострове.

И вот в соцсети прозвучал очередной клич для сбора массовки: требуются новые лица на роль санитаров, бабушек, журналистов и зевак.

Требуются актеры второго плана. Фото: скрин страницы Эдуард Абросимов/VK

- Внимание! Снимаем Луганск 2014 год! Часто бывает, что люди по сценарию погибают, поэтому если есть предрассудки - лучше не тратьте свое и наше время, - отмечает организатор сбора.

Действительно, в народе есть поверье, что играть роли умерших - это дурная примета.

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