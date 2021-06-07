На Крым обрушатся ливни и град – МЧС

Есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На Крымском полуострове 7 июня ожидаются опасные метеорологические явления, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Ввиду этого возможны подтопления территорий, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения и гибель или повреждения сельскохозяйственных растений.

- В ближайшие 1-2 часа и до конца суток ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на автомобили рухнула часть крыши ТЦ FM. Пострадавших нет.

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