Медики Евпатории получили ключи от служебных квартир

Еще три квартиры ждут своих новоселов – анестезиолога, терапевта и рентгенолога. Фото: Минздрав Крыма.

Медицинские работники ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» получили ключи от служебных квартир, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новые двух и трехкомнатные служебные квартиры в новостройке, которая находится в центре поселка Мирный, приняли в государственную собственность и передали на баланс учреждения как служебное жилье.

- Жилье получили семьи врача анестезиолога, врача рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также семья врача ультразвуковой диагностики и анестезиолога, – говорится в сообщении.

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