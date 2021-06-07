«Мы немножко тонем»: Трассу «Таврида» затопило из-за сильного ливня - видео

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Из-за сильных ливней участок федеральной трассы «Таврида» превратился для водителей в реку. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань», дорогу полностью затопило.

- На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем затруднено движение на 500-ти метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части, - рассказал заместитель директора филиала Упрдор «Тамань» Егор Ксендзук.

Напомним, в феврале «Таврида» уже пережила небывалые снегопады, которые заблокировали все движение по Крымскому мосту и автодороге. Из-за обильных снежных осадков и налипанием мокрого снега трассу перекрыли на целые сутки.

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