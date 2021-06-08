В Симферополе на Московской трассе легковушка врезалась в автобус

Легковой автомобиль очень пострадал из-за сильного удара. Фото: AMS Simferopol / Telegram.

В поселке Аграрное города Симферополя произошла авария. Легковой автомобиль врезался в автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

ДТП произошло в районе 16.00 на Московской трассе. Автобус перекрыл все полосы движения, из-за чего на дороге образовалась пробка. На фото видно, что легковушка сильно помята, однако в аварии никто не пострадал. Детали происшествия сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней участок федеральной трассы «Таврида» превратился для водителей в реку. Дорогу полностью затопило.

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