Желтопузик может стукнуть хвостом или обгадить: Крымские экологи рассказали об особенностях местной рептилии

Взрослый желтопузик выглядит так. Фото: Леденков С.В./ФГБУ “Заповедный Крым”/VK

Полуостров радует гостей и местных жителей разнообразием животных и растений. Правда не всем представителям флоры и фауны присутствие человека на пользу. Пользователей соцсети недавно умилил «змей», который живет на дереве и ест колбасу. Но оказалось, что дела у этой знаменитости не так уж и хороши.

У ящерицы нет зубов. Фото: Леденков С.В./ФГБУ “Заповедный Крым”/VK

- Это редкий вид крупной ящерицы, находящийся в Красной книге Республики Крым - Желтопузик безногий (Pseudopus apodus lat.), - гласит подпись под снимками, которые появились в соцсети.

Сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым» объясняют, что на фото взрослая особь, окрас которой также может быть буро-оливкового цвета. Ящерицы помоложе бывают светло-серыми с поперечно-бурыми полосками.

Знатоки с сожалением отмечают, что желтопузиков с каждым годом становится меньше. Причем редкая ящерица очень часто гибнет на дорогах.

Место, где чаще всего гибнет под колесами рептилия. Фото: Леденков С. В./ФГБУ “Заповедный Крым”/VK

- Основная популяция рептилий обитает за восточной границей Опукского заповедника, около дороги от села Яковенково, где частенько и попадает под колеса проезжающих машин, - рассказывают экологи, сопровождая объяснения картой, где красным цветом отмечено место смерти желтопузиков. - Пожалуйста, если проезжаете по этому участку, будьте крайне внимательны. Нужно сохранить ту небольшую численность безногой ящерицы, которая еще осталась!

Что делать, если вы встретили желтопузика?

Не беспокойте рептилию: нельзя пинать ногами, бить палками и т.д. Зубов у желтопузика нет, нанести увечье человеку он не в силах, но если потревожить или напугать, то может бить хвостом, испражняться или попытаться укусить.

Безногая ящерица иногда становится жертвой жесткости людей, которые из-за чешуйчатой кожи и длины до полутора метров, принимают ее за ядовитую змею. Желтопузик же безобиден и сам нуждается в защите!

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