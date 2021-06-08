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Общество8 июня 2021 11:11

МЧС развернуло оперштаб: В Крыму затопило 18 домов после ливня

После ливня вода перелилась через дамбу
Елизавета КВАЧКОВА
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Вода, затопившая часть трассы "Таврида", ушла естественным путем.

Вода, затопившая часть трассы "Таврида", ушла естественным путем.

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ленинском районе Крыма из-за ливня затопило участок трассы «Таврида». Кроме того, произошел перелив воды через дамбу, поэтому несколько придомовых территорий в селе Приозерное оказались подтоплены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

В 17.55 поступило сообщение о затоплении участка автодороги «Таврида». Спасатели, прибывшие на место, определили, что под водой оказалось около 30 метров трассы. К 18.30 вода ушла естественным путем.

Кроме того, около 18 придомовых территория в селе Приозерное оказались подтоплены. Это произошло из-за перелива воды в дамбе. Сотрудники МЧС организовали работу оперштаба для сбора информации и координации действий спасателей по оказанию помощи населению.

- На место направлена аэромобильная группировка для оказания помощи пострадавшим. Администрацией поселка организовано оповещение людей и оказание помощи, в том числе подготовлены пункты временного размещения, – сообщили в МЧС.

Уточняется, что в селе всего 3 тысячи жителей. Значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней участок федеральной трассы «Таврида» превратился для водителей в реку.

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