Людей, пострадавших после сильного ливня в Крыму, переселили в пункты временного размещения

Человеческих жертв нет. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В селе Приозерное в восточном Крыму продолжается ликвидация последствий подтопления домов и придомовых территорий в результате сильных ливней, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

На место происшествия направили 135 спасателей и 27 единиц техники для помощи жителям села, где произошло подтопление 18 придомовых территорий из-за перелива дамбы после дождя.

Уточняется, что всего в пострадавших домах проживает 35 человек, из них 10 детей. На базе гостиницы «Полет» в пгт. Багерово развернули пункт временного размещения. Сейчас в нем находятся четыре человека из них трое детей.

Кроме того, на месте работает аэромобильная группировка главного управления. При помощи спецоборудования спасатели убирают воду с затопленной территории. Погибших или пострадавших нет.

- Всего для ликвидации последствий происшествия направлено: от РСЧС - 135 человек, 27 единиц техники, из них: от МЧС России – 98 человек, 20 единиц техники, 18 мотопомп, 2 единицы беспилотных авиационных систем, – сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму затопило 18 домов после ливня.

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