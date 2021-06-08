Пограничники заявили об отсутствии очередей на границе Крыма с Украиной

На границе с Украиной остались открытыми два пункта пропуска Фото: Архив "КП"

На границе Крыма с Украиной не наблюдается очередей после закрытия пункта пропуска «Чаплынка» («Перекоп»).

- 7 июня 2021 года украинский контрольный пункт въезда-выезда Чаплынка, расположенный напротив автомобильного пункта пропуска Перекоп, в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам лица, следующие в сторону Украины через данный пункт пропуска, проследовать не смогут. В настоящее время очередей в пунктах пропуска Армянск и Джанкой не наблюдается, - сообщили в пресс- службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

В Погрануправлении также отметили, что Украина официально не уведомила России о решении закрыть один из пунктов пропуска.

Напомним, украинская сторона на две недели полностью закрыла КПП «Чаплынка» для проведения ремонта.

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