Эксперт объяснил, почему Симферополь утопает в тополином пуху

Если при возгорании рядом с пухом ничего находиться не будет, то он быстро затухнет. Фото: Симферополь / Вконтакте.

Недавно в жители Симферополя стали свидетелями обильно засыпанных тополиным пухом улиц крымской столицы.

По словам доцента кафедры содово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Ирины Савушкиной, причин возникновения такого явления немало, передает «Крым 24».

Во-первых, это может быть связано с погодой в Крыму – зима была холодная. Во-вторых, повлиять могла и прошлогодняя засуха, от которой пострадали растения. Теперь представители флоры стараются оставить больше потомства после себя.

Савушкина обратила внимание на то, что пух достаточно хорошо горит, поэтому нужно вовремя пресекать игры детей, которые могут ненароком спровоцировать пожар.

- Если дети будут баловаться и поджигать его, и рядом окажутся сухие ветки, листья или какие-то деревянные сооружения, то это может вызвать пожар, – предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что симферопольский парк занесло хлопьями тополиного пуха. Горожане боятся, что он может загореться.

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