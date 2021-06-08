Адвокат Чубарова подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Крыма

Фото: страница Рефата Чубарова на Facebook

Адвокат лидера меджлиса* Рефата Чубарова подал апелляционную жалобу на приговор Верховного суда Крыма.

- В Верховный суд Крыма сегодня поступила апелляционная жалоба по уголовному делу Рефата Чубарова от адвоката Николая Полозова. Но рассматривать ее будет третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Напомним, приговор Рефату Чубарову был оглашен 1 июня. Лидера меджлиса*, находящегося на Украине, заочно признали виновным в организации массовых беспорядков 25 февраля 2014 года. Тогда под стенами парламента Крыма погибло два человека, еще больше 80 человек получили травмы. Чубаров получил шесть лет колонии общего режима.

Лидер меджлиса* сбежал на территорию Украины сразу же после того, как в Крыму прошел референдум в марте 2014 года. Сейчас Чубаров – народный депутат Украины.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация