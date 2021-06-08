Строительство дороги от «Тавриды» к Судаку обойдется в 654 миллиона рублей

На строительство объекта у подрядчика есть чуть больше года. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На новый строительный проект автодороги Льговское-Грушевка-Судак, которая соединит трассу «Таврида» с известным курортом, потратят 654,3 миллиона рублей. Об этом сказано в распоряжении главы РК Сергея Аксенова.

Проектно-изыскательские работы по объекту будет выполнять ООО «Региональная строительная компания». Цена контракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Льговское-Грушевка-Судак составляет 654 миллионов 320 тысяч рублей.

Готовый объект должен быть сдан до 30 сентября 2022 года. Аванс от общей цены контракта – 30%.

Ранее сообщалось, что в Ялте готовят проект набережной от Ливадии до грузового порта. Также сделают красивые пешеходные зоны в парках города.

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