Женщины стали мужчинами: Кавалеристы-девицы скачут по степям Крыма

В ленте много сюжетов с конными в кадре. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Работа над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!» набирает обороты – начаты съемки сюжетов, где в кадре люди на лошадях.

Знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина раскрыла небольшой профессиональный секрет: в съемках задействовано около пятидесяти конных, но благодаря компьютерной графики зрители увидят на экране целый казачий полк, а это не меньше 500 всадников.

На этом откровения не завершились.

- В древних театрах зачастую женские роли исполняли мужчины. У нас же все наоборот: в сценах конных атак некоторые мужские роли исполняют женщины, - такой пост сопровождает еще одно видео, которое появилось в соцсети.

- На многих мужских ролях у нас скачут женщины, - отметила руководитель киногруппы.

Как тут не вспомнить легендарную кавалерист-девицу Надежду Дурову, участницу Отечественной войны 1812 года?!

Сценам с конными в фильме отведено особое место неслучайно. В те стародавние времена не было автомобилей и самолетов, и народ путешествовал и воевал, используя гужевой транспорт или просто оседлав скакуна.

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