«Девчонки будут падать»: В Крыму снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»

В киноленте играют и знаменитые актеры, и новички, и массовка. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Красавчики-гардемарины в свое время разбили не одно девичье сердце! Вот и «Не вешать нос, гардемарины» - песня, которая стала гимном культового фильма 80-тых, до сих пор не забыта. Бодрящая мелодия на днях для жителей Крымского полуострова обрела некую актуальность: киногруппа Светланы Дружининой прилетела в южные края, чтобы доснять эпизоды для 5-ой части «Гардемаринов».

В соцсети появились первые видео с киноплощадки.

- Работа над фильмом «Гардемарины 1787. Война» идет полным ходом. Соблюдаем технику безопасности во время сложнопостановочных сцен, - гласит пост.

В кадре массовка, которую набрали из местных жителей и актриса Ольга Машная, сыгравшая роль Софьи в фильмах «Гардемарины».

- Ну вот, мои дорогие, сегодня первый раз будем снимать взрыв. Девчонки будут падать! – слышится за кадром голос Светланы Дружининой, которая просит актрис задрать сарафаны и платья, чтобы все желающие воочию убедились в том, что их коленки не пострадают от травм.

- Вот как нужно девчонок защищать! - назидательно говорит знаменитый режиссер, на всякий случай объясняя, что на втором плане не настоящая церковь. - Это все у нас с вами декорация – прекрасная шикарная декорация!

На другом видео опять актеры массовки, наряженные в платки и сарафаны. Не зря ведь среди крымчан искали желающих сыграть крестьян.

- Будет очень важная сцена – подготовка в взрыву, и церковь будет гореть. Это наши актеры массовых сцен. И мы почти готовы, - слышится голос за кадром.

Киношники планируют доснять весь не достающийся материал. Работе киногруппе в минувшем сезоне помешали коронавирус и холода.

В продолжении «Гардемарины, вперед!» можно будет увидеть, таких известных актеров, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров.

КРАТКИЙ СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА

В 1787 году недруги захотел разорвать договор, соединивший Крымский полуостров с Россией.

В борьбе против Императрицы Екатерины враги задействовали все приемы, ничем не побрезговали: от бесстыдных сплетен, темных слухов, до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни.

Как всегда, на выручку приходят верные друзья-гардемаринам, которым помогают их повзрослевшие дети.

Главные герои, выполняя задание Императрицы, перегоняя корабль с берегов Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России, становятся участниками сражения при Кинбурне (турецкая крепость XV века на Кинбурнской косе в устье Днепра. – от авт.) и помогают Александру Суворову добыть победу.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины 1787. Война» (рабочее название «Гардемарины-5») - продолжение трилогии знаменитого кинорежиссера Светланы Дружининой, в которую вошла фильмы «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» ( 1992 г.) и «Гардемарины-4» (вот-вот пройдет премьерный показ).

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