Около канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» выстроились огромные очереди туристов

Огромная толпа людей, забыв о запретах и коронавирусных ограничениях, стоит за покупкой билетов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Лето только началось, а очереди туристов уже выстроились у главных символов Крыма. Видео огромного столпотворения около канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» быстро разлетелось по соцсетям.

- Очередь на верхней станции «Ай-Петри» канатной дороги. Летом всегда так, - пишут пользователи под постом.

Такая очередь ждет всех туристов на канатной дороге. Фото: Скриншот из видео

Огромная толпа людей, забыв о запретах и коронавирусных ограничениях, стоит за покупкой билетов. Кто-то ждет очередь, чтобы зайти в вагончик, а кто-то пытается найти хоть немного места для удачной видовой фотографии.

Для туристов такая обстановка, конечно, в новинку, а вот местные разводят руками:

- Такое здесь каждое лето наблюдаем. Это еще цветочки, - успокаивают в комментариях крымчане.

Напомним, с 4 июня работу канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» временно приостановят в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Там должны были проводить санитарную обработку станций, вагонов и служебных помещений.

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