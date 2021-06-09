Власти Симферополя напомнили горожанам про вакцинацию

В администрации Симферополя рекомендовали гражданам не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать ограничительные меры. Фото: Надежда ДАЦЮК

Симферопольские власти еще раз напомнили жителям крымской столицы о важности прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Прививки можно сделать в крупных торговых центрах Симферополя, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

В администрации города напомнили, что особенно важно сделать прививку лицам старше 60 лет, которые не имеют противопоказаний.

- Перед проведением прививки пациенты осматриваются медицинским работником, а также заполняют Добровольное информированное согласие и Анкету пациента, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли прививочные пункты на железнодорожном и автовокзале.

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