Сергей Аксенов посетил Железнодорожный район в Симферополе с проверкой

Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает рейд по городу Симферополь. Фото: Сергей Аксенов / Facebook.

Глава Крыма Сергей Аксенов 9 июня начал рабочий обход придомовых территорий в Железнодорожном районе крымской столицы.

Очередная проверка была проведена, чтобы разобраться в местных проблемах.

- Сегодня работаю на придомовых территориях Железнодорожного района города Симферополя, – сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что Аксенов считает потоп на трассе «Таврида» следствием неправильных проектных решений. Документацию проанализируют на наличие ошибок.

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