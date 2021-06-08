Аксенов считает потоп на трассе «Таврида» следствием неправильных проектных решений

Трассу заливает летом, заметает зимой Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов считает причиной потопа на трассе «Таврида» неправильные проектные решения. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совмина РК.

- Провести еще раз анализ проектной документации трассы «Таврида», - подчеркнул он. - На том же месте, где был снежный занос, ровно там же вода пошла. На мой взгляд необходимо проектные решения какие-то корректировать.

Напомним, накануне сильный ливень превратил 500-метровый участок федеральной трассы «Таврида» в реку. В феврале «Таврида» уже пережила небывалые снегопады, которые заблокировали все движение по Крымскому мосту и автодороге. Из-за обильных снежных осадков и налипанием мокрого снега трассу перекрыли на целые сутки.

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