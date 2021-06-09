ВСУ Украины провели очередные учения на границе с Крымом

Украина продолжает практику проведения военных учений рядом с российской границей. Фото: командование объединенных сил ВС Украины / Facebook.

Украинские военные провели учения по установке минных заграждений недалеко от госграницы России на севере Крыма, сообщили в пресс-службе командования объединенных сил ВСУ.

- На одном из полигонов боевой подготовки недалеко от границы с Крымом инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВСУ провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений, - говорится в сообщении.

Бойцы прорабатывали действия по установке противотанкового минного поля и его маскировке.

Украинские военные постоянно устраивают маневры вблизи российской границы.

Ранее сообщалось, что иск к Украине по водной блокаде Крыма будет подан в течение двух-трех недель. Ущерб оценен в 1 триллион 450 миллиардов рублей.

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