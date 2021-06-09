Между Астраханью и Симферополем возобновятся рейсы после пятилетнего перерыва

Перелеты будут осуществлять воздушные суда Embrarer E190. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

Между аэропортом Симферополем и Астраханью с 19 июня пассажиров начнут перевозить воздушные лайнеры, сообщили пресс-служба крымского авиаузла.

Это направление заработает впервые с 2016 года. Таким образом, география полетов в Крым достигнет рекордных 62 направлений.

Рейсы запланированы раз в неделю по субботам до 30 октября. Время перелета – 2 часа.

Ранее сообщалось, что рейс Крым-Москва оказался одним из самых загруженных в мире. Суммарная емкость составила 482 тысячи 752 кресла.

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