В 2023 году отремонтируют дорогу от Симферополя до границы Украины

В 2022 году Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Фото: Архив "КП"

На 2023 год запланирован капитальный ремонт дороги до границы с Украиной, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, сегодня трасса Симферополь-Красноперекопск-Армянск кадастрируется. По планам, до конца 2021 года ее передадут в собственность государства. На работы потратят 6,5 миллиардов рублей, пишет «Крымская газета».

- Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года, – сообщил Кабанов.

Ранее сообщалось, что строительство дороги от «Тавриды» к Судаку обойдется в 654 миллиона рублей. Объект должен быть готов до 30 сентября 2022 года.

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