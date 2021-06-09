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экономика9 июня 2021 17:42

Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ обещают продлить льготный режим еще на год

Вынужденая генерация позволит до 2023 года отложить вопрос модернизации
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Вынужденная генерация позволяла компенсировать расходы на производство электроэнергии и тепла

Вынужденная генерация позволяла компенсировать расходы на производство электроэнергии и тепла

Фото: Анна КИРИЕНКО

Режим вынужденной генерации для Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ предложено продлить до 2023 года. Такое решение сегодня принято на коллегии Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

- Мы рассмотрели ряд наиболее проблемных вопросов. В частности, был затронут вопрос о якобы предстоящем отключении Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ. Так вот - крымчанам нечего опасаться – ТЭЦ продолжат работу! - написал на своей странице в соцсетях председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

По решению коллегии Минтопэнерго РК направит обращение главе республики Сергею Аксенову с просьбой о ходатайстве перед Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики Российской Федерации в части пролонгации до 1 января 2023 года Распоряжения Правительства РФ от 31.07.2017 № 1646-р, согласно которому генерирующие объекты, расположенные на территории Республики Крым имеют право на работу в режиме вынужденной генерации.

Напомним, накануне жителей крымской столицы не на шутку взволновали сообщения в социальных сетях. В них шла речь о том, что горожане могут остаться в холодных квартирах на всю зиму. Якобы с 1 января 2022 года в некоторых частях Симферополя, пригорода столицы и Керчи на тепло можно будет не надеяться - перестает работать Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ.

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