Жителей Крыма пугают отключением отопления из-за остановки «КрымТЭЦ»

Шокирующая новость очень быстро распространилась в соцсетях и посеяла панику среди местного населения. Фото: АО "КрымТЭЦ"

Жителей крымской столицы не на шутку взволновали сообщения в социальных сетях. В них шла речь о том, что горожане могут остаться в холодных квартирах на всю зиму. Якобы с 1 января 2022 года в некоторых частях Симферополя, пригорода столицы и Керчи на тепло можно будет не надеяться - перестает работать Симферопольская ТЭЦ.

По всему Симферополю предприниматели обклеили столбы, подъезды и лавочки странными объявлениями

Если верить сообщениям, то без тепла могут остаться жители поселков Грэсовский, Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский и района Москольцо. А это примерно 22 тысячи квартир и 200 социальных объектов.

В тексте листовок говорилось о том, что с 1 января 2022 года перестает работать Симферопольская ТЭЦ

Однако, по словам пресс-секретаря АО «КрымТЭЦ» Татьяны Югош, информация из соцсетей оказалась фейком. Никто не собирается оставлять крымчан без отопления.

- ТЭЦ являются стратегически и социально важными объектами, они не могут быть остановлены без веской причины. Мы не можем оставить людей без тепла ни при каких условиях. ТЭЦ работают круглосуточно, плановые ремонты оборудования делаются в летний период, когда тепловая энергия не подается. Такой режим выбран для того, чтобы к началу отопительного сезона все оборудование и сети были готовы к бесперебойной подаче тепла, - отмечает Югош.

На предприятии подчеркивают: подобные слухи могли возникнуть из-за того, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестанет действовать режим вынужденной генерации. Его вводили для того, чтобы местная электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе по правилам российской энергосистемы.

- После того, как данный режим прекратит свое действие, нашим ТЭЦ будет сложнее работать с экономической точки зрения. Но несмотря на сложившуюся ситуацию, ни Симферопольская, ни Камыш-Бурунская ТЭЦ не будут остановлены и продолжат подачу тепловой энергии в прежнем режиме, - заключили специалисты АО «КрымТЭЦ».

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