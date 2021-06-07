Это не опоры, а старые трубы: Разрушается ли Гагаринский мост в Симферополе

Ремонт моста завершился в апреле 2020 года Фото: Архив "КП"

Симферопольцы забили тревогу - после сильных ливней в некоторых частях города не только смыло дорожное покрытие. Последствия непогоды докатились и до многострадального моста через реку Салгир на улице Гагарина. В сети на днях появились кадры разрушенных коммуникаций под транспортным переходом. На снимках видны провисшие трубы и осыпавшиеся камни.

- Неужели Гагаринский мост снова разрушается? Там же только недавно прошел капитальный ремонт, - вопрошают жители столицы.

Очевидцы запечатлели разрушения. Фото: "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Действительно, реконструкция моста проходила с декабря 2019 года по апрель 2020-го. Изначально объект хотели открыть через две недели, но работы затянулись, мост признали аварийным, и пришлось проводить замену всех 28 балок из-за их изношенности. Стоимость всех работ превысила 22 миллиона рублей.

В администрации Симферополя корреспондента КП-Крым заверили, что с мостом все в порядке, он не разрушается:

- Опоры не разрушены, к мосту трубы отношения не имеют. Возможно, это старые коммуникации.

Симферопольцы переживают по поводу прогнивших коммуникаций. Фото: "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

В свою очередь, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма заявили, что коммуникаций, находящихся на балансе ГУП РК «Вода Крыма» или «Теплокоммунэнерго» под мостом нет. Следовательно, ремонтировать прогнившие трубы никто не будет.

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