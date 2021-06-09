Художники преобразят трассу «Таврида» в Крыму ко Дню России

День россии состоится 21 июня. Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида».

На Крымском полуострове художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России покрасят в цвета российского флага подпорную стену трассы рядом с городом-героем, сообщил «Крым 24».

Арт-проект размером 10 на 43 метра появится к 12 июню на 265-м километре трассы.

- Белый – это облака, синий – море, и красный – маковое поле, – рассказал художник Александр Милицин.

Проект реализуется совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

Ранее сообщалось, что строительство дороги от «Тавриды» к Судаку обойдется в 654 миллиона рублей. Объект должен быть готов до 30 сентября 2022 года.

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