Видео ограбления агентства недвижимости в Симферополе

Преступниками оказались двое местных жителей 47 и 35 лет. Вместе с ними был житель Алушты 38 лет. Фото: Архив "КП"

В крымской столице трое вооруженных мужчин ограбили офис агентства недвижимости. Как сообщили в пресс-службе полиции, преступники вынесли с собой 20 миллионов рублей, 2,5 тысячи евро и 20 тысяч долларов.

Преступниками оказались двое местных жителей 47 и 35 лет. Вместе с ними был житель Алушты 38 лет. Он и указал на офис компании, зная, что в этот день там будет крупная сумма денег.

Позже задержанным пришлось признаться в содеянном. Возбуждено уголовное по статье «разбой», совершенный в особо крупном размере. Предприимчивым симферопольцам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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