В Белогорске из-за сильного ливня затопило улицы - видео

В комментариях под постами люди даже шутили о том, что в Белогорске появилось собственное море. Фото: Жесть Крым / ВК

9 июня часть районов полуострова опять затопило. После сильных ливней в социальных сетях появились видео потопа в Белогорске.

На серии видеороликов видно, что машины не просто едут по дорогам, а медленно проплывают. В комментариях под постами люди даже шутили о том, что в Белогорске появилось собственное море.

По версии местных жителей, виной всему стали забитые ливневки, которые попросту не смогли справиться с таким потоком воды в городе. Кто-то предположил, что причина в расположении самого города и некоторых улиц. Так как многие районы Белогорска расположены в низине, сюда стекает много воды.

- Нано технологии. Еще, годик новых дорог, и поплывем в Тихий, все дружно, - шутят в комментариях.

- Лето нас пока не сильно радует, как и погода в Крыму. Зато, наверное, август, сентябрь и октябрь будут жесть какими жарким, - подхватывают другие.

Напомним, 7 июня из-за сильных ливней затопило село Приозерное в восточном Крыму. Как рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС, сперва вода шла по трассе «Таврида» и проселочным улицам, а потом скапливалась во дворах. В итоге затопило 18 придомовых территорий и домовладений, в которых живут 35 человек.

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