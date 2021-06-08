Последствия дождя в Крыму 7 июня: Ливень затопил двадцать домов в селе Приозерное

Всего на востоке Крыма выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 40% от месячной нормы в июне Фото: Архив "КП"

Село Приозерное в восточном Крыму затопило: из-за сильных ливней 7 июня вода сошла с дорог и полей, а ливневые канализации не справились с потоком.

Как рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС, сперва вода шла по трассе «Таврида» и проселочным улицам, а потом скапливалась во дворах. В итоге затопило 18 придомовых территорий и домовладений, в которых живут 35 человек. Недалеко от поселка в гостинице «Полет» для них развернули пункт временного размещения.

На борьбу со стихией выехали 135 спасателей и 27 единиц техники.

- Информации о погибших и пострадавших не поступало. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

На борьбу со стихией выехали 135 спасателей 27 единиц техники. Фото: МЧС по РК

После инцидента на заседании Совмина республики глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все жители села Приозерное Ленинского района, чьи дома затопило, получат компенсацию.

- Остались на местах практически все. Домовладениям помогите откачать воду. Уровень воды там был небольшой. Помогите каждому, - указал Аксенов.

Всего на востоке Крыма, по данным местного гидрометцентра, выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 40% от месячной нормы в июне.

Напомним, вечером 7 июня из-за сильных ливней участок в восточной части Крыма трассы «Таврида» превратился в глубокую реку. Видео с затопленной дороги публиковали в соцсетях. На кадрах видно, что водители не могут сдвинуться с места из-за продолжающегося ливня и затопленной трассы. По информации пресс-службы Упрдор «Тамань», под водой оказалось примерно 500 метров «Тавриды».

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