В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму

Жителям и гостям полуострова стоит соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Фото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня, 10 июня, на Крымском полуострове местами ожидаются обильные осадки, сообщили в МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- Днем на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Кроме того, есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций: подтопления на трассах, аварии на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Ранее сообщалось, что под Бахчисараем группа туристов нашла человека без сознания. Пострадавший был доставлен в больницу.

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