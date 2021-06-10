В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму

Жителям и гостям полуострова стоит соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
Фото: Анна КИРИЕНКО
Сегодня, 10 июня, на Крымском полуострове местами ожидаются обильные осадки, сообщили в МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.
- Днем на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 метров в секунду, – говорится в сообщении.
Кроме того, есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций: подтопления на трассах, аварии на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Ранее сообщалось, что под Бахчисараем группа туристов нашла человека без сознания. Пострадавший был доставлен в больницу.
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