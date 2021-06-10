На следующих выходных в Крым придет жара

После недолговременного потепления температура опять опустится. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Синоптики прогнозируют жаркую погоду и отсутствие осадков в Крыму на предстоящих выходных, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Погода улучшится 12-13 июня, дожди не ожидаются. Днем температура воздуха прогреется до 24-29 градусов, ночь опустится до 13-18 градусов. Крымчане наконец-то насладятся летними лучами солнца. При этом синоптики отметили, что к 14 июня погода вновь испортится.

- Территорию республики пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, – уточнили в гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что жителей поселка под Керчью затопило седьмой раз за последние 30 лет. Нескольких человек с детьми пришлось эвакуировать на лодке.

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