У главы Симферополя появился шестой заместитель

Владимир Ким родился 2 августа 1972 года. Фото: Владимир Ким / ВКонтакте.

Владимир Ким назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя. Он курирует сферы внутренней и информационной политики, передает «Крым 24».

Таким образом, у главы администрации Симферополя Валентина Демидова теперь шесть заместителей.

- Ким Владимир Алексеевич 8 июня назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя. Он обеспечивает реализацию полномочий администрации города в сферах внутренней и информационной политики; осуществляет координацию работы предприятий и учреждений соответствующей сферы, расположенных на территории городского округа, – цитирует СМИ пресс-службу администрации Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Симферополе будет увеличено число патрульных групп. В их составе будут не только полицейские, но и представители крымского казачества и Народного ополчения.

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