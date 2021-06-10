На Amazon можно купить золотую карту Украины без российского Крыма

На площадке интернет-магазина продается золотая подвеска в виде карты Украины без Крыма. Фото: ForPost / скриншот с Amazon.

В онлайн-каталоге американской компании Amazon теперь можно купить золотые подвески в виде очертаний Украины без Крымского полуострова за 249.95 евро, что в русском эквиваленте – 22 тысячи рублей. Изделие выполнено из металла 585 пробы, – пишет «ForPost».

Кроме украшений в виде украинской карты есть также подвески с контуром других государств.

Уточняется, что американская компания уже попадала в поле зрения украинских радикалов из-за продажи нашивок с символикой ДНР.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил соревноваться сборной Украины в футболках с изображением Крыма. Однако фразу «Героям слава» нужно убрать.

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