Ремонт сети газоснабжения в 6-ой горбольнице Симферополя обойдется в 60 миллионов рублей

У подрядчика есть полгода на выполнение работ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Крыму определен подрядчик, который будет заниматься капитальным ремонтом сети газоснабжения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым.

- Определить ООО «Грандстрой» единственным подрядчиком по объекту «Капремонт сети медицинского газоснабжения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», – говорится в документе.

Общая цена контракта – 59 994 620 рублей. Готовый объект должен быть сдан 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сделают капитальный ремонт 12 дорог. Также приведут в надлежащее состояние 55 объектов уличной дорожной сети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50