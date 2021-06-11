Ремонт сети газоснабжения в 6-ой горбольнице Симферополя обойдется в 60 миллионов рублей

У подрядчика есть полгода на выполнение работ.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Крыму определен подрядчик, который будет заниматься капитальным ремонтом сети газоснабжения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым.
- Определить ООО «Грандстрой» единственным подрядчиком по объекту «Капремонт сети медицинского газоснабжения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», – говорится в документе.
Общая цена контракта – 59 994 620 рублей. Готовый объект должен быть сдан 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Симферополе сделают капитальный ремонт 12 дорог. Также приведут в надлежащее состояние 55 объектов уличной дорожной сети.
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