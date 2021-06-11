До конца 2022 года отремонтируют два корпуса Алуштинской горбольницы в Крыму

У подрядчика есть полгода на выполнение работ. Фото: Алуштинская центральная горбольница / alushta-med.ru

На ремонтные работы в Алуштинской центральной городской больнице выделено 649 миллионов 806 тысяч рублей. Восстанавливать будут корпуса №1 и №2. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Строительно-монтажные работы будет выполнять Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Девелопмент».

Объект должен быть готов до 31 декабря 2022 года. Ремонт сети газоснабжения в 6-ой горбольнице Симферополя обойдется в 60 миллионов рублей. Работы должны завершить 31 декабря.

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