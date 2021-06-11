Впервые Крым и Армению свяжет прямое авиасообщение

Полеты будут осуществляться на самолетах Embrarer E190. Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь».

С 15 июня из Симферополя начнут летать лайнеры в Ереван и обратно с удобной стыковкой во Владикавказе.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Полет рассчитан на 5 часов. Это первое прямое авиасообщение, которое свяжет Крым и Владикавказ. После запуска рейса география полетов в Крым расширится до 63 направлений.

Ранее сообщалось, что между Астраханью и Симферополем возобновятся рейсы после пятилетнего перерыва. Самолеты будут летать до 30 октября.

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